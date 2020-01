MARINO: “Sulle panchine di Catania e Udinese i momenti più belli della mia carriera”

Quali sono stati i momenti più belli vissuti nella carriera d’allenatore? Pasquale Marino ne parla brevemente ai microfoni di passionedelcalcio.it:

“Da siciliano gli anni nel Catania e l’esperienza all’Udinese. Con gli etnei rammento con affetto la gara del 2006 contro l’Albinoleffe vinta per 2-1 con conseguente promozione in A dopo 22 anni e la sfida nel neutro di Bologna, la stagione dopo, contro il Chievo terminata con la vittoria per 2-0 con l’obiettivo salvezza raggiunto. Sulla panchina dei bianconeri invece nella stagione 2008/09 mi sono tolto parecchie soddisfazioni. Abbiamo eliminato (0-2 a Dortmund) dopo i calci di rigore il Borussia Dortmund allenato da Klopp, sconfitto il Tottenham e agli ottavi estromesso lo Zenit campione in carica”.

