MASCARA: “Spero che la proprietà attuale si convinca a passare il testimone”

Così Giuseppe Mascara, indimenticato ex attaccante rossazzurro ed attuale allenatore del Biancavilla, attraverso le pagine de La Gazzetta dello Sport:

“Sono contento, l’attuale società non può permettersi di andare avanti, trovo giusto dare seguito. Pagliara l’ho avuto ai tempi di Gaucci, lo conosco così come Pellegrino, sono persone credibili e la città ha fiducia nei due dirigenti. Per esporsi in questa maniera, penso ci sia un interessamento reale per rilevare la società, nonostante i debiti. Le operazioni si fanno tra le parti, spero che anche la proprietà attuale possa convincersi a passare il testimone”.

