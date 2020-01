MAZZARANI: “Errore arbitrale palese. Ripartiamo da prestazione, compattezza e unione di squadra. A Terni ci giochiamo una bella fetta di stagione”

Il calciatore rossazzurro Andrea Mazzarani analizza in sala stampa la sconfitta di Viterbo:

“E’ stata la classica partita di Serie C su un campo non facile, ben interpretata da entrambe le squadre. Era una gara che stava andando verso la direzione del pareggio, poi come spesso accade gli episodi hanno fatto la differenza. Nel primo gol c’è stata secondo me una grave disattenzione di arbitro e guardalinee perchè il giocatore della Viterbese ha preso la palla con la mano. Era talmente palese che ci siamo fermati, però va bene ripartiamo dalla prestazione. Non ci dobbiamo abbattere perchè il nostro obiettivo rimane lo stesso. Quello di arrivare in una posizione importante di classifica. Adesso mercoledì ci giochiamo una bella fetta di stagione. E’ un crocevia importante, dobbiamo ricaricare le energie e pensare a Terni. Ci portiamo dietro la prestazione di oggi, la compattezza e l’unione di squadra delle ultime partite che ci darà una mano nel prosieguo della stagione”.

