MAZZEO: resta a Livorno, interesse non troppo convinto del Catania

Il 36enne attaccante del Livorno Fabio Mazzeo non lascia la Toscana. La società del Presidente Spinelli aveva tutto l’interesse di cederlo, non rientrando nei piani tecnici e liberandosi di un contratto oneroso per le casse amaranto. Il profilo di Mazzeo rappresentava un’idea concreta per il reparto offensivo del Catania, ma l’interesse non è stato così convinto se consideriamo l’elevato ingaggio percepito dal giocatore che rendeva estremamente difficile la possibilità di finalizzare l’operazione d’acquisto da parte dei rossazzurri.

