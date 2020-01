MERCATO: se arriva Salandria, reparto di centrocampo completo

Il Catania spera di sbloccare la trattativa per Francesco Salandria. Il giocatore è in uscita dalla Reggina e pare che questa settimana possa rivelarsi determinante per il suo ingaggio, a detta del Direttore Sportivo Massimo Taibi. Tenendo conto della contemporanea presenza in rosa di Marco Biagianti, Giuseppe Rizzo, Jacopo Dall’Oglio e Bruno Vicente, secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione il reparto di centrocampo, con l’arrivo di Salandria, si presenterebbe al completo in vista del prosieguo della stagione.

