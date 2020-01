MERCATO: dall’idea Mazzeo all’ipotesi Martignago, la situazione nel reparto offensivo

Uno o due attaccanti nel mirino del Catania. Perfezionata la cessione di Matteo Di Piazza a titolo definitivo al Catanzaro, mister Cristiano Lucarelli ha ricevuto risposte confortanti da Maks Barisic in qualità di punta centrale. Al momento lo sloveno viene visto come alternativa principale a Davis Curiale mentre, sfumato Murilo che appare destinato alla permanenza a Livorno dopo l’ottima prova offerta contro la Virtus Entella, resta in piedi l’ipotesi Riccardo Martignago (Teramo). Nei giorni scorsi l’agente del ragazzo ai nostri microfoni ha dato la propria disponibilità ad intavolare una trattativa, sottolineando come il profilo di Martignago fosse stimato da Lucarelli.

Nelle ultime ore è saltato fuori anche il nome di Fabio Mazzeo (Livorno). Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, trattasi più che altro di un’idea per il club dell’Elefante ma la non più giovane età della punta in forza al Livorno è motivo di riflessione in casa rossazzurra. Più concreto l’interesse per Andrea Saraniti, che risale a pochi giorni fa, ma lascerà Vicenza solo nel caso in cui il club biancorosso acquistasse una nuova prima punta. Piacciono, poi, Andrea Bianchimano ed Ettore Gliozzi ma sono trattative abbastanza complesse da sviluppare ed entrambi dovrebbero rimanere nelle rispettive società (Catanzaro e Monza).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***