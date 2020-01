MERCATO – FOCUS ATTACCO: forse arriverà un esterno d’attacco. Quasi fatta per Mangni. Rientro Pecorino è una possibilità

Completiamo il focus di calciomercato del Catania reparto per reparto, quando mancano due giorni alla chiusura della sessione invernale, analizzando la situazione relativa all’attacco. Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com è quasi fatta per l’ingaggio di Doudou Mangni (Catanzaro). Ci sono ancora dettagli da sistemare ma l’operazione è vicina alla conclusione. Radio mercato lo aveva accostato alla Robur Siena, in realtà Mangni non è mai stato l’obiettivo primario del club toscano che mira ad ingaggiare un attaccante più strutturato. L’arrivo di Mangni escluderebbe quello dei vari Andrea Bianchimano, Andrea Saraniti, Fabio Mazzeo e tutte le altre punte accostate al Catania nelle ultime settimane.

Attenzione, però, alla possibilità di un rientro alla base di Emanuele Pecorino. Il Catania lo ha ceduto in estate a titolo temporaneo con diritto di riscatto al Milan. L’agente del ragazzo ha smentito ai nostri microfoni di avere ricevuto comunicazioni ufficiali, ma le due società ne stanno parlando e ci risulta che il ritorno di Pecorino in Sicilia non sia un’ipotesi da scartare. Per il resto, in entrata, piace molto il profilo di un giovane esterno offensivo – di proprietà di un club importante di Serie A – che ha totalizzato presenze in Serie C. Si valuta il tesseramento del ragazzo (da non escludere la partenza di uno dei calciatori offensivi attualmente in rosa).

MERCATO – FOCUS CENTROCAMPO: salta Bangu. Reparto al completo con il rientro di Welbeck. Unico dubbio Dall’Oglio

MERCATO – FOCUS DIFESA: nuovo innesto solo se parte Saporetti

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***