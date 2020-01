MERCATO – FOCUS CENTROCAMPO: salta Bangu. Reparto al completo con il rientro di Welbeck. Unico dubbio Dall’Oglio

Importante novità, l’ottenimento della certificazione dell’idoneità agonistica per Nana Welbeck. Vi avevamo informato che tutti i controlli effettuati avessero escluso problemi di natura cardiaca, ma era necessaria la firma di un medico che si assumesse la responsabilità di dare l’ok definitivo. Ulteriori esami fatti a Roma hanno confermato la perfetta integrità fisica del centrocampista del Catania che, essendo brevilineo, nel giro di poco tempo si allineerà alla condizione fisica dei compagni.

Con il rientro di Welbeck, secondo quanto raccolto da TuttoCalcioCatania.com, non sono previsti ulteriori innesti per il reparto di centrocampo quando mancano due giorni alla chiusura del calciomercato. Non concretizzatasi la cessione di Giuseppe Rizzo al Catanzaro, il giocatore non dovrebbe muoversi da Catania. Salta, invece, l’ingaggio del congolese Luzayadio Andy Bangu. In uscita potrebbe esserci il solo Jacopo Dall’Oglio. Dalle informazioni in nostro possesso, Catania e Livorno stanno ancora facendo alcune valutazioni. La sensazione è che alla fine il passaggio di Dall’Oglio al club toscano si concretizzerà.

