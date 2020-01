Promettente estremo difensore di proprietà del Catania, Emmanuel Mangione proseguirà la carriera in Eccellenza, precisamente all’USD Città di Rosolini. Classe 2002, il portiere ha maturato esperienza in questi mesi al Marina di Ragusa, in Serie D. Terminato anticipatamente il prestito via Catania, adesso Mangione riparte da Rosolini.

