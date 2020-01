MERCATO: Riccardi-Catania, pista complicata

Come riportato nei giorni scorsi, Ternana, Catania e Virtus Entella sarebbero sulle tracce del difensore del Lecce Davide Riccardi, centrale classe 1996 che all’occorrenza può anche ricoprire il ruolo di terzino sinistro. Sulla base di indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, altre società avrebbero manifestato interesse per il ragazzo – tra le quali il Pisa – e la soluzione Catania appare la meno probabile, visto che il giocatore non sarebbe entusiasta all’idea di giocare in Serie C.

