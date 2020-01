MERCATO: Rizzo e Dall’Oglio verso la permanenza

Con l’arrivo di Bruno Vicente e quello probabile di Francesco Salandria, il centrocampo del Catania non dovrebbe subire ulteriori variazioni, nè sul mercato in entrata nè in uscita. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la società rossazzurra non ha inserito Giuseppe Rizzo e Jacopo Dall’Oglio nella lista dei cedibili. Nel frattempo il Catania attende il certifico d’idoneità agonistica per Nana Welbeck, dopo che i controlli a cui si è sottoposto hanno escluso problemi cardiaci.

