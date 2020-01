MERCATO: Signorini, discorso ancora aperto con il Catanzaro. Riccardi giocherà in B

Non ci sono ancora novità significative sul fronte Andrea Signorini, non convocato per la trasferta di Lentini a seguito di problemi fisici. I contatti tra le parti proseguono, il profilo piace al Catania ed il Catanzaro valuta la possibilità di perfezionare la cessione del difensore al club rossazzurro. Anche altre società hanno manifestato interesse nei confronti del ragazzo ma, qualora il Catanzaro optasse per il trasferimento, Catania sarebbe una destinazione gradita. Un altro difensore che piace da settimane all’Elefante è Davide Riccardi (Lecce), ma vanta richieste importanti in Serie B e continuerà a giocare tra i cadetti, molto probabilmente al Venezia.

