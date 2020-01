MERCATO: Silvestri non si muove. Richieste per Mbende, ad oggi non è in bilico il futuro di Sarno

Aggiornamenti di mercato per quanto concerne il reparto difensivo ed offensivo del Catania. Secondo informazioni raccolte dalla redazione di TuttoCalcioCatania.com, malgrado non manchino i club interessati ad assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive di Tommaso Silvestri, quest’ultimo non lascerà la Sicilia nell’attuale finestra di calciomercato. Silvestri è un perno della difesa rossazzurra e continuerà ad esserlo nei prossimi mesi.

Da valutare, invece, il futuro di Emmanuel Mbende. Al momento non è da escludere un’eventuale permanenza, anche perchè non percepisce un ingaggio particolarmente elevato per le casse del club, ma non si può trascurare al tempo stesso la possibilità di una cessione. Un paio di società italiane ed estere sono alla finestra, attendendo risposte da parte del Catania. Focalizzando l’attenzione sull’attacco, Vincenzo Sarno non dovrebbe figurare nella lista dei partenti provando a dare una mano tangibile al Catania nel girone di ritorno dopo avere accusato un infortunio non di lieve entità nei mesi scorsi.

