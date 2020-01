MILLESI: “Questo pallone ha un valore inestimabile…”

Catanese ed ex giocatore del Catania, Francesco Millesi, che avevamo intervistato alla vigilia di Catania-Avellino, posta su Facebook l’immagine di un pallone rossazzurro autografato pubblicando il seguente messaggio:

“Si lo so, per qualcuno è un pallone come tanti. Per qualcun’altro è un pallone del calcio Catania. Per qualcun’altro un pallone del calcio Catania autografato. Beh vi spiego,questo pallone ha un valore inestimabile.

Il primo pallone dove il Catania faceva ingresso al Massimino con squadre Juventus Milan Inter Roma Lazio Napoli ecc ecc, certo questo pallone veniva calciato da noi che non è che avevamo i piedi fenomenali tolto qualcuno, ma avevamo cuore, anima, sacrificio e tanta FAME.. E con molta presunzione dico che se avessimo continuato ad avere il nostro stadio, tifosi per tutto l’anno saremmo andati in Europa, si vero sembra utopia, però ragazzi quegli autografi sul pallone non saranno campioni…ma hanno un valore incredibile perché oggigiorno di quegli uomini neanche se li inventiamo!!!!”.

