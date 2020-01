DI MOLFETTA: presto lo rivedremo giocare stabilmente sulla sinistra

Nelle ultime partite, Davide Di Molfetta si è espresso discretamente bene ricoprendo il ruolo di trequartista centrale nel 4-2-3-1. Al ragazzo piace giostrare in questa posizione e lo ha pubblicamente ammesso, ma mister Lucarelli ha in mente di tornare a farlo giocare con regolarità sulla corsia di sinistra per esaltare al meglio le sue caratteristiche. Dando spazio in posizione centrale al neo acquisto Alessio Curcio, che necessita di acquisire minutaggio ma ha già fornito positive indicazioni all’esordio.

