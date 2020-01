DI PIAZZA – CATANZARO: al momento non c’è il via libera del Catania

Catanzaro pronto a fare sul serio per Matteo Di Piazza. Vi abbiamo parlato del contratto di due anni e mezzo proposto dalla società giallorossa al giocatore e delle preoccupazioni espresse dallo stesso. Un contratto a cifre importanti che conferma la volontà esplicitata dal Catanzaro di puntare forte su un profilo già trattato a gennaio 2019, prima che il Catania riuscisse a spuntarla. Adesso i calabresi provano a prelevarlo dal medesimo club. Ma il passaggio fondamentale riguarda proprio la volontà del Catania e l’esigenza, eventualmente, di avere in mano il sostituto di Di Piazza. Sostituto che, per adesso, non c’è in casa rossazzurra. Ad oggi la cessione dell’ex calciatore del Lecce al Catanzaro rappresenta una possibilità concreta, ma non si può nemmeno escludere la permanenza in Sicilia qualora Catania e Di Piazza trovassero un punto d’incontro. Situazione in stand-by.

