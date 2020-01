DI PIAZZA – CURIALE: si ripropone il ballottaggio in vista di Francavilla

Domenica 12 gennaio, primo impegno ufficiale del 2020 per i rossazzurri, di scena a Francavilla Fontana. Al cospetto della Virtus, mister Cristano Lucarelli schiererà il Catania proseguendo sulla strada del 4-2-3-1. In avanti si ripropone il consueto ballottaggio tra Davis Curiale e Matteo Di Piazza. Il primo è sul mercato ma non vuole lasciare la Sicilia, il secondo invece non è stato inserito nella lista dei partenti dalla società ed ha appena recuperato da un acciacco fisico.

