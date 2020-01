PULVIRENTI: “Follieri unico interessamento ufficiale. Penso al futuro, ma sono anche pronto ad uscire di scena”

Il patron del Catania Antonino Pulvirenti interviene a La Sicilia facendo il punto della situazione in casa rossazzurra:

“Follieri è stato l’unico interessamento ufficiale, mi ha chiesto di incontrarlo, ma prima di trattare voglio le garanzie economiche da primario istituto di credito italiano, ciò non è arrivato, cosa dovrei fare io? Nuova cordata di imprenditori? Non so di cosa parla, io mi auguro di completare la squadra perché penso al futuro e sono pure pronto ad uscire di scena. Siamo in perfetta regola con stipendi e tasse pagate. Abbiamo invitato alcuni giocatori a cercarsi una sistemazione, altri a ridimensionarsi l’ingaggio. Tutto questo in un’ottica di contenimento dei costi”.

