PULVIRENTI: “Non seguo alcuna trattativa, se ne occupa Finaria”

Ai microfoni di catania.livesicilia.it il patron del Catania Antonino Pulvirenti commenta così le voci di una possibile cessione societaria:

“Vengo costantemente chiamato in causa per la cessione del Calcio Catania ma è doveroso precisare che io non sto seguendo alcuna trattativa. E’ Finaria che segue l’evolversi della vicende e delle eventuali proposte. Credo sia opportuno spiegare che non ha alcun senso che io venga chiamato in causa. E’ una questione di correttezza e serietà. E’ Finaria che segue qualunque trattativa. Ed è a Finaria che occorre far riferimento. Nè io, né Pietro Lo Monaco siamo chiamati in causa nelle vicende di cessione della società. Per sgomberare il campo da qualsiasi equivoco o strumentalizzazione: io auspico che qualcuno acquisti il Calcio Catania. Indipendentemente da chi sia. E certamente, non posso essere io a porre chissà quale veto. Ho letto anche che avrei rifiutato di intavolare una trattativa con Follieri: non so più come spiegare che non sono io ad occuparmene. Sono tutte cose delle quali si occupa Finaria”.

