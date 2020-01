SALANDRIA – CATANIA: tutto è bene quel che finisce bene, decisivo il ruolo del giocatore. Ecco come sono andate le cose

Una trattativa anticipata da TuttoCalcioCatania.com che rischiava di andare ancora per le lunghe ma, ad un certo punto, si è rapidamente sbloccata dopo giorni di attesa. Era prevista per l’inizio della prossima settimana l’ora della verità, poi abbiamo appreso che entro sabato o domenica l’affare sarebbe potuto andare in porto. Invece il passaggio di Francesco Salandria al Catania si è concretizzato oggi stesso con l’ufficialità emessa dal club rossazzurro.

Il ragazzo aveva da giorni detto sì al Catania. La società etnea è sempre stata in cima alle preferenze del centrocampista anche quando, ultimamente, erano pervenute offerte da parte di altri 2-3 club di C. Mancava il benestare della Reggina sulla buonuscita, le parti erano molto distanti. Alla fine ha prevalso il buon senso. Decisivo l’ammorbidimento importante delle richieste economiche da parte del calciatore classe 1995 che voleva a tutti i costi il Catania ed è riuscito a trovare un punto d’incontro con la Reggina. Da sottolineare le motivazioni elevate con cui il giocatore approda in Sicilia.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***