SCOMPARSA ANASTASI: la nota del Calcio Catania

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Pietro Anastasi, Campione d’Europa con la Nazionale italiana nel 1968, atleta talentuoso e uomo capace di tracciare un luminoso esempio che sarà sempre prezioso per tanti giovani sportivi. Ci lascia un catanese illustre, formato calcisticamente nella nostra città e poi ammirato per le ripetute prodezze in Serie A e in maglia azzurra. Alla famiglia Anastasi, giungano le sincere condoglianze del Calcio Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***