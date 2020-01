SERIE C: classifica marcatori, avanza Curiale. Antenucci e Corazza al comando

La classifica marcatori del girone C di Serie C aggiornata alla 22/a giornata vede alcune novità. soprattutto per quanto riguarda le prime posizioni con Corazza raggiunto da Antenucci al comando. Fella alle loro spalle. Simeri, Perez e Tounkara salgono in terza posizione. Di Piazza è ancora il giocatore del Catania più prolifico a quota 6 reti. Secondo centro in questo campionato per Curiale (non tre poichè il momentaneo 3-0 in Catania-Cavese è stato attribuito ad un’autorete di Marzorati, ndr).

Antenucci (Bari), Corazza (Reggina) – 14 GOL Fella (Monopoli) – 13 GOL Simeri (Bari), Bubas (Vibonese), Perez (Virtus Francavilla), Tounkara (Viterbese), Volpe (Viterbese), Santaniello (Picerno), Starita (Casertana), Marcheggiani (Rieti) – 8 GOL Diop (Paganese), Denis (Reggina), Castaldo (Casertana), D’Angelo (Casertana), Bombagi (Teramo), Emmausso (Vibonese), Vazquez (Virtus Francavilla) – 7 GOL Di Piazza (Catania), Murano (Potenza), Charpentier (Avellino), Ferrante (Ternana) – 6 GOL Mazzarani (Catania), Lodi (Catania), Kanoute (Catanzaro), Di Paolantonio (Avellino), Gatto (Bisceglie), Montero (Bisceglie), Partipilo (Ternana), Magnaghi (Teramo), Lescano (Sicula Leonzio), Scarpa (Paganese), Bernardotto (Vibonese) – 5 GOL Bellomo (Reggina), Reginaldo (Reggina), Ferri Marini (Potenza), Parisi (Avellino), Germinale (Cavese), Matino (Cavese), Russotto (Cavese), Fischnaller (Catanzaro), Nicastro (Catanzaro), Carriero (Monopoli), Jefferson (Monopoli), Allegretti (Vibonese), Vantaggiato (Ternana), Scardina (Sicula Leonzio), Alberti (Paganese), Schiavino (Paganese) – 4 GOL Sabbione (Bari), Bianchimano (Catanzaro), Celiento (Catanzaro), Di Roberto (Cavese), Spaltro (Cavese), Micovschi (Avellino), Esposito (Picerno), Cuppone (Monopoli), Scimia (Rende), De Paoli (Rieti), Ebagua (Bisceglie), Petermann (Vibonese), Grillo (Sicula Leonzio), Marilungo (Ternana) – 3 GOL Curiale (Catania), Di Molfetta (Catania), Albadoro (Avellino), Letizia (Bisceglie), Cianci (Teramo), Zito (Casertana), Di Cesare (Bari), D’Ursi (Bari), Hamlili (Bari), Terrani (Bari), Paghera (Ternana), Russo (Ternana), Salzano (Ternana), Piccinni (Monopoli), Emerson (Potenza), França (Potenza), Giosa (Potenza), Isgrò (Potenza), Ricci (Potenza), Viteritti (Potenza), Nappello (Picerno), Morselli (Rende), Nossa (Rende), Rossini (Rende), Vitofrancesco (Rende), Costa Ferreira (Teramo), Ilari (Teramo), Mungo (Teramo), Albertini (Virtus Francavilla), Mastropietro (Virtus Francavilla), Beleck (Rieti), Sicurella (Sicula Leonzio), Giannone (Catanzaro), Tascone (Catanzaro), Calil (Paganese), Guadagni (Paganese), Mattia (Paganese), Panariello (Paganese), Loiacono (Reggina), Sounas (Reggina), Berardi (Vibonese), Malberti (Vibonese), Prezioso (Vibonese), Tito (Vibonese), Atanasov (Viterbese), Bezziccheri (Viterbese), Errico (Viterbese) – 2 GOL

Esposito (Catania), Dall’Oglio (Catania), Biondi (Catania), Catania (Catania), Mbende (Catania), Sarno (Catania), Welbeck (Catania), Bucolo (Catania), Antezza (Viterbese), Bensaja (Viterbese), Pacilli (Viterbese), Palermo (Viterbese), Sibilia (Viterbese), Simonelli (Viterbese), Cancellotti (Teramo), Martignago (Teramo), Awua (Bari), Costa (Bari), Ferrari (Bari), Maita (Bari), Neglia (Bari), Abonckelet (Bisceglie), Caidi (Picerno), Guerra (Picerno), Kosovan (Picerno), Bertolo (Picerno), Pitarresi (Picerno), Sparacello (Picerno), Vanacore (Picerno), Molinaro (Vibonese), Prezzabile (Vibonese), Pugliese (Vibonese), Taurino (Vibonese), Bariti (Sicula Leonzio), Bollino (Sicula Leonzio), De Rossi (Sicula Leonzio), Palermo (Sicula Leonzio), Petta (Sicula Leonzio), Caldore (Casertana), Floro Flores (Casertana), Longo (Casertana), Paparusso (Casertana), Silva (Casertana), Casoli (Catanzaro), De Risio (Catanzaro), Favalli (Catanzaro), Martinelli (Catanzaro), Nicoletti (Catanzaro), Donnarumma (Monopoli), Mercadante (Monopoli), Mastropietro (Virtus Francavilla), Puntoriere (Virtus Francavilla), Bianchi (Reggina), Bresciani (Reggina), Garufo (Reggina), Rivas (Reggina), Rolando (Reggina), De Francesco (Reggina), Addessi (Cavese), Matera (Cavese), Sainz-Maza (Cavese), Arcidiacono (Potenza), Longo (Potenza), Vuletich (Potenza), Celli (Ternana), Mammarella (Ternana), Palumbo (Ternana), Alfageme (Avellino), Illanes (Avellino), Rossetti (Avellino), Karic (Avellino), Perri (Paganese), Sbampato (Paganese), Stendardo (Paganese), Bovo (Virtus Francavilla), Caporale (Virtus Francavilla), Gigliotti (Virtus Francavilla), Marino (Virtus Francavilla), Marozzi (Virtus Francavilla), Collocolo (Rende), Giannotti (Rende), Origlio (Rende), Vivacqua (Rende), Aquilanti (Rieti), Del Regno (Rieti), De Sarlo (Rieti), C. Esposito (Rieti), Gondo (Rieti), Granata (Rieti), Guiebre (Rieti), Marino (Rieti), Zanchi (Rieti) – 1 GOL



