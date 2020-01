SERIE C: Vibonese, quattro mesi di squalifica al tecnico Modica

Tegola per la Vibonese. La Commissione Disciplinare del Settore tecnico della Figc ha squalificato per 4 mesi il tecnico Giacomo Modica, infliggendogli anche un’ammenda di 2mila euro. Secondo quanto si legge nel comunicato ufficiale “per aver dichiarato davanti al Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti, ed in successive memorie, di non aver incassato un assegno di 2000 euro da parte della società Acr Messina (da lui allenata due stagioni addietro, ndr) risultato poi regolarmente incassato ed estinto”. In questo momento sulla panchina rossoblu siede il vice Michele Facciolo, ma Modica farà ricorso.

