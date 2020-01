TERNANA – CATANIA: arbitra De Santis, i precedenti con le due squadre. Etnei sempre vittoriosi con tre gol di scarto

Designato l’arbitro per la semifinale d’andata di Coppa Italia Serie C Ternana-Catania. Dirigerà l’incontro Daniele De Santis della sezione AIA di Lecce coadiuvato dagli assistenti Davide Moro (Schio) e Alberto Zampese (Bassano del Grappa). Quarto ufficiale Michele Di Cairano (Ariano Irpino).

De Santis ha già diretto due gare del Catania: Avellino 3-6 Catania, valido per la 1/a giornata d’andata di questo campionato di Serie C, e Catania 3-0 Vibonese risalente allo scorso torneo di Lega Pro. Due sono anche le partite della Ternana arbitrate dal “fischietto” pugliese: Rimini 1-1 Ternana (Serie C 2018/19) e Sicula Leonzio 1-2 Ternana (Serie C 2019/20).

