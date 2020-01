TERNANA – CATANIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

Dopo avere riportato la prima sconfitta del 2020 soccombendo per 2-0 sul campo della Viterbese, il Catania si appresta ad affrontare in trasferta la Ternana. Partita valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia Serie C con fischio d’inizio alle ore 15.00

Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla intorno ai valori di 1.75 e 1.91; la “X” tra 3.30 e 3.72; il “2” tra 3.35 e 4.33. “1X” è la doppia chance avente la quota più bassa (compresa tra 1.16 e 1.25) rispetto a “X2” (1.77-1.90) e “12” (1.21-1.25). Ternana teoricamente favorita per la vittoria allo stadio “Libero Liberati”.

