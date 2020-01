Il Catania ha svolto oggi pomeriggio, a Torre del Grifo, il primo allenamento del 2020: conclusa la fase di riscaldamento, mister Cristiano Lucarelli ha disposto e diretto una sessione di cross e conclusioni in porta, seguita da una serie di esercitazioni in fase di possesso palla. In chiusura, lavoro aerobico agli ordini del preparatore atletico. Venerdì 3 gennaio, in programma una doppia seduta.

