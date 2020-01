TORRE DEL GRIFO: seduta pomeridiana, calendario allenamenti verso Francavilla Fontana

Il Catania ha ripreso gli allenamenti a Torre del Grifo nel pomeriggio, in vista della sfida alla Virtus Francavilla, fissata per domenica 12 gennaio alle 15.00 allo stadio “Giovanni Paolo II”. Dopo il riscaldamento, mister Lucarelli ha disposto e diretto esercitazioni tattiche in fase difensiva, seguite da lavoro aerobico. In chiusura, 30′ di gioco su campo ridotto. La preparazione proseguirà domani con una doppia seduta. Giovedì e venerdì, sessioni pomeridiane. Sabato, rifinitura in mattinata.

