Seconda giornata di lavoro a Torre del Grifo in vista della sfida al Potenza, in calendario domenica alle 15.00 al “Massimino”. I rossazzurri hanno svolto una seduta pomeridiana, aperta con una sessione di forza in palestra e in campo seguita da una serie di partite a pressione. In chiusura, partitella. Allenamento differenziato per Mazzarani, a riposo precauzionale Dall’Oglio.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***