TORRE DEL GRIFO: già ripresi gli allenamenti, il calendario verso Viterbo

Il Catania ha svolto oggi, in mattinata, il primo allenamento a Torre del Grifo in vista della sfida alla Viterbese Castrense, in calendario domenica 26 gennaio alle 15.00 allo stadio “Enrico Rocchi”. Per i calciatori in campo ieri contro l’Avellino, defaticamento e rigenerazione muscolare; per tutti gli altri disponibili, riscaldamento e partitella su metà campo. La preparazione proseguirà domani con una seduta pomeridiana. Sabato, in tarda mattinata, partenza per il Lazio.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***