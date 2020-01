Catania in campo nel pomeriggio, oggi, a Torre del Grifo: conclusa la fase di riscaldamento, mister Cristiano Lucarelli ha disposto e diretto lo svolgimento di esercitazioni tattiche specifiche in vista della sfida alla Viterbese Castrense, in calendario domenica alle 15.00. In chiusura, sessione riservata alle combinazioni offensive sugli sviluppi dei calci piazzati. Sabato mattina, partenza per il Lazio.

