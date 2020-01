TORRE DEL GRIFO: allenamenti ripresi in vista del Monopoli

Il Catania ha svolto oggi, a Torre del Grifo, il primo allenamento in vista della sfida al Monopoli in calendario domenica 2 febbraio, alle 15.00, al “Massimino”. Programmi differenziati per due gruppi di lavoro: per i rossazzurri schierati contro la Ternana, defaticamento e rigenerazione muscolare; per gli altri calciatori a disposizione, sessioni di forza in palestra e in campo, tattica difensiva e partitella. Fissata per venerdì una seduta pomeridiana. Sabato mattina, rifinitura e convocazioni.

