TORRE DEL GRIFO: Curiale, Sarno e Di Molfetta in gol contro la Berretti, martedì ripresa allenamenti

La prima settimana di lavoro del 2020 si è conclusa con una doppia seduta, oggi, a Torre del Grifo: in mattinata, i rossazzurri hanno svolto una sessione di forza funzionale ed esercitazioni tattiche in fase difensiva; nel pomeriggio, dopo il riscaldamento, la squadra ha disputato una partitella con la Berretti, conclusa sul 4-0 dopo un’ora di gioco in due tempi da 30’: doppietta di Curiale e reti di Sarno e Di Molfetta. Archiviato il giorno di riposo in calendario domani, il Catania sosterrà martedì un nuovo allenamento in vista della sfida alla Virtus Francavilla, in programma domenica 12 gennaio.

