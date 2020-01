TORRE DEL GRIFO: cinque gol alla Berretti, Mazzarani a riposo. Venerdì Lucarelli in sala stampa

Catania in campo nel pomeriggio, oggi, a Torre del Grifo: dopo il riscaldamento, partitella in due tempi. Nel corso della prima frazione di gioco, 30′ a ranghi misti, reti di Biagianti e Di Molfetta; nella ripresa, 40′ con la Berretti, nuovamente a segno il capitano rossazzurro ed in gol anche il neo-rossazzurro Curcio e Curiale. A riposo precauzionale Mazzarani, alle prese con un fastidio muscolare.

Venerdì 10 gennaio alle 14.00, in sala stampa, in programma la conferenza pre-gara di mister Lucarelli: in vista della sfida alla Virtus Francavilla, in calendario domenica alle 15.00 allo stadio “Giovanni Paolo II”, l’allenatore rossazzurro risponderà alle domande dei giornalisti.

