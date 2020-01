TORRE DEL GRIFO: ripresa allenamenti. Pinto in gruppo, Dall’Oglio a riposo, differenziato per Mazzarani

Il Catania ha ripreso gli allenamenti a Torre del Grifo nel pomeriggio, in preparazione della sfida al Potenza fissata per domenica 19 gennaio alle ore 15.00. Da segnalare che il terzino sinistro Giovanni Pinto si è allenato regolarmente con il gruppo, dopo la ginocchiata involontaria di Esposito che lo aveva costretto ad uscire in barella dal rettangolo di gioco di Francavilla Fontana. Ancora lavoro differenziato per Andrea Mazzarani, riposo per Jacopo Dall’Oglio.

