TROCINI VS CATANIA: quattro successi su cinque per i rossazzurri, sempre vittoriosi con Lucarelli

Sesta volta da avversario del Catania domenica. Precedenti quasi tutti infelici per il tecnico Bruno Trocini che ha riportato quattro sconfitte. La prima in occasione di Rende 0-3 Catania, match di campionato caratterizzato dai gol di Ripa (doppietta) e Curiale. Nella gara di ritorno, invece, pesantissimo 6-1 allo stadio “Massimino”. Mazzarani, Russotto, Brodic (due realizzazioni per lui), Rizzo e Di Grazia nel tabellino dei marcatori. Compreso Bucolo che ha siglato un’autorete. Era la stagione 2017/18, Cristiano Lucarelli al timone rossazzurro.

L’anno successivo, ancora un ko: l’1-0 del Catania al “Massimino” contro la Virtus Francavilla su rigore di Lodi al 92′. Il 14 aprile 2019, giorno del riscatto per Trocini che, sempre sulla panchina biancazzurra, festeggiò la vittoria con un eurogol di Sarao a Brindisi nei minuti di recupero contro il Catania di Novellino. Nella stagione regolare, nuova sfida alle pendici dell’Etna e 2-1 catanese: all’illusorio vantaggio di Perez risposero Lodi (su rigore) e Sarno. 12 i gol complessivamente all’attivo per i rossazzurri, 3 per le squadre di Trocini.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***