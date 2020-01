VERSO CATANIA – POTENZA: sempre più confermata la coppia Silvestri-Esposito

Fiducia piena nei confronti della coppia centrale difensiva costituita da Tommaso Silvestri e Andrea Esposito. Se il Catania continua a subire pochi gol, il merito è anche del valido contributo offerto da entrambi i difensori. Mister Cristiano Lucarelli ed il suo staff stanno curando in modo quasi maniacale i meccanismi in fase difensiva seguendo i preziosi suggerimenti dell’allenatore in seconda Richiard Vanigli, da sempre molto attento a queste dinamiche. Non è un caso se cresce l’affiatamento dei due giocatori. In vista di Catania-Potenza, si va verso la conferma sempre più probabile di Silvestri ed Esposito al centro della difesa.

