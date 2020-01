VERSO CATANIA – POTENZA: si preannuncia un “Massimino” ancora desolatamente semivuoto…

Quella di domenica pomeriggio è una partita importante, sul campo, affrontando il Catania uno degli avversari più attrezzati del girone C ed attualmente quarto classificato. Il Potenza è squadra decisamente ostica che ha creato non poche difficoltà ai rossazzurri negli ultimi anni. Non sarà affatto una passeggiata neanche domenica, soprattutto alla luce dei noti problemi che ruotano attorno al Calcio Catania. Per di più, ancora una volta, il “Massimino” si presenterà semideserto. Sarà quasi come giocare in trasferta per la squadra dell’Elefante, d’altronde la spaccatura dell’ambiente è ormai profonda e molti tifosi preferiscono disertare lo stadio in un momento di sfiducia totale all’indirizzo della proprietà.

