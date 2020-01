VERSO CATANIA – POTENZA: si profila il ballottaggio Biagianti-Vicente a centrocampo?

Mister Cristiano Lucarelli, nel post-gara di Francavilla Fontana, ha parlato di leggera distorsione alla caviglia per Jacopo Dall’Oglio, costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel corso della ripresa. Probabile, a questo punto, che il giocatore dia forfait per il successivo impegno casalingo di campionato con il Potenza. A quel punto, domenica, uno tra Marco Biagianti e Bruno Vicente farebbe coppia con Giuseppe Rizzo nel 4-2-3-1. Nel frattempo però non si può escludere che, in tempi brevi, venga ufficializzato l’ingaggio di un nuovo centrocampista che aumenterebbe le alternative a disposizione di Lucarelli.

