VERSO CATANIA – POTENZA: statistiche arbitro D’Ascanio

Il confronto Catania-Potenza sarà diretto da Marco D’Ascanio della sezione A.I.A. di Ancona. Assistenti Dario Gregorio e Giovanni Mittica, entrambi della sezione di Bari. Nei giorni scorsi abbiamo menzionato i precedenti dell’arbitro con le due squadre, adesso analizziamo brevemente lo score del direttore di gara tra i professionisti.

Bilancio favorevole alle squadre di casa che hanno vinto 30 volte su 58 partite, 15 pareggi e 13 i successi esterni. 185 le ammonizioni inflitte, 13 le espulsioni (di cui 12 dirette) e 19 i rigori finora assegnati (di cui 8 a squadre ospiti). Focalizzando esclusivamente l’attenzione sulle partite valide per il girone C di Serie C, il bilancio recita così: 11 vittorie casalinghe, 4 pareggi e 4 successi esterni con un totale di 60 ammonizioni, 4 espulsioni (di cui 3 dirette) e 7 rigori assegnati (2 in favore di formazioni ospiti).

MEDIA AMMONIZIONI A PARTITA: 3.19 (nel girone C, 3.16)

MEDIA ESPULSIONI A PARTITA: 0.22 (nel girone C, 0.21)

MEDIA RIGORI CONCESSI A PARTITA: 0.33 (nel girone C, 0.37)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***