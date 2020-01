VERSO CATANIA – POTENZA: Ioime e Sarno attuali ex di turno. Arcidiacono, derby in famiglia

Diamo uno sguardo agli ex di Catania e Potenza che si sfideranno domenica allo stadio “Angelo Massimino”. Vincenzo Sarno rappresenta una vecchia conoscenza per i lucani, avendo militato in rossoblu nella stagione 2008-2009. Allora non fu un campionato di Prima Divisione Lega Pro da ricordare per i potentini che conclusero l’annata al 18/o posto ma furono ripescati l’anno successivo. Sarno, peraltro, su un totale di 22 presenze mise a segno un solo gol. Insomma, non un’esperienza esaltante dove saltò spesso la panchina con cinque differenti allenatori: Odoacre Chierico, Carmine Gautieri, Pasquale Arleo, Giuseppe Catalano e Giuseppe De Stefano.

A difendere i pali della squadra lucana spicca, invece, un ex Catania: lo scalpitante Raffaele Ioime, tra il 2004 ed il 2010 cresciuto nelle giovanili rossazzurre. Menzione a parte meritano i catanesi delle due squadre: il difensore Mario Noce, il terzino Kevin Biondi e l’attaccante Pietro Arcidiacono, che non hanno mai indossato la casacca dell’avversario di turno ma disputeranno una sorta di derby in famiglia.

