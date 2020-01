VERSO TERNANA – CATANIA: gli etnei che potevano essere rossoverdi

Diamo uno sguardo ai calciatori rossoverdi mancati che attualmente militano nel Catania. Il primo caso è quello di Andrea Mazzarani. Il trequartista era stato abbinato in più circostanze alla Ternana. Nella scorsa sessione invernale sembrava dovesse rientrare in un maxi scambio con la Salernitana. Alla fine rimase in Campania, prima di tornare al Catania all’inizio di questa stagione. Lo scorso mese di luglio gli umbri fecero anche un tentativo per Alessio Curcio, quando quest’ultimo militava nel Vicenza, ma l’operazione non andò in porto.

Nel mese di giugno 2018, idea Jacopo Furlan per la porta. A gennaio 2017 la Ternana ci provò per Francesco Lodi, il calciatore però decise di proseguire la sua avventura all’Udinese prima di fare ritorno al Catania. Tra i difensori, il terzino Luca Calapai ed il centrale Tommaso Silvestri il cui nome è circolato all’inizio della sessione estiva e nei primi giorni del mercato invernale. Infine l’attaccante Davis Curiale, che nel luglio 2017 si trovava in regime di svincolo ma preferì la destinazione siciliana.

