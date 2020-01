VERSO VIRTUS FRANCAVILLA – CATANIA: iniziata la settimana d’avvicinamento al match

Sostenuti i primi allenamenti del nuovo anno con annessa partitella con la Berretti, il Catania ha osservato un lunedì di assoluto riposo e, da martedì, tornerà a sudare sul campo di Torre del Grifo. Si avvicina l’esordio ufficiale nel 2020, in programma domenica 12 gennaio allo stadio “Giovanni Paolo II” di Francavilla Fontana con un avversario sempre ostico che ha già reso la vita dura ai rossazzurri in questo campionato, nel match vinto dal Catania per 2-1 all’andata.

Obiettivo, preparare nel migliore dei modi la trasferta pugliese. In un clima, però, tutt’altro che idilliaco viste le continue voci legate alla cessione societaria e le note difficoltà finanziarie che comportano la necessità di ridurre drasticamente il monte ingaggi, effettuando diversi movimenti di giocatori in uscita. Situazione psicologica decisamente migliore in casa francavillese, con la squadra di mister Trocini serena che ha recuperato dall’infortunio patito a fine 2019 uno dei componenti più rappresentativi della rosa, l’ex attaccante del Siracusa Vazquez. A mister Lucarelli il compito di tenere più alto possibile il morale e la concentrazione, evidenziando una reazione piena d’orgoglio seppure in un contesto difficile e con molti calciatori attualmente incerti sul proprio futuro.

