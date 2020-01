VERSO VIRTUS FRANCAVILLA – CATANIA: riparte il campionato in attesa di novità sul futuro

Sono ore convulse a Catania sul fronte societario, con la presentazione della manifestazione d’interesse il Comitato promotore per l’acquisizione del club etneo ha compiuto il primo passo verso l’apertura di una trattativa.

In attesa di novità sul futuro c’è da pensare anche al campo, giacché domenica ripartirà il campionato. Gli uomini di Lucarelli affronteranno un avversario tradizionalmente ostico come la Virtus Francavilla, squadra collaudata da Bruno Trocini che tende ad esaltarsi tra le mura amiche. Per l’occasione, gli etnei torneranno a giocare nel piccolo stadio di Francavilla Fontana, teatro del primo confronto assoluto con la formazione pugliese risalente al novembre 2016.

Si apre il girone di ritorno. Da un lato la Virtus Francavilla punta a consolidare la propria classifica e magari provare a qualificarsi ai play-off, dall’altro il Catania deve pensare a compiere un percorso sportivo dignitoso evitando di incappare in altri scivoloni esterni. In tal senso, il match in terra pugliese rappresenta già un banco di prova interessante, con mister Lucarelli che sembra ormai aver trovato la quadratura del cerchio dal punto di vista tattico. L’organico si presenta alleggerito dalle numerose partenze (sono andati via sin qui Lodi, Llama, Bucolo, Lele Catania, Rossetti e Fornito), tuttavia il tecnico rossazzurro si attende risposte confortanti dai giocatori che saranno chiamati in causa domenica.

