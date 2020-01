VERSO VIRTUS FRANCAVILLA – CATANIA: da valutare le condizioni fisiche di alcuni giocatori

Primi allenamenti del 2020 per il Catania a Torre del Grifo. La squadra di Cristiano Lucarelli prepara la trasferta di Francavilla Fontana con un giocatore in più a disposizione: Kalifa Manneh, al rientro dal prestito alla Carrarese. In attesa di capire quali evoluzioni si registreranno sul fronte societario e calciomercato, il difensore Emmanuel Mbende dovrebbe recuperare dai problemi fisici riportati le scorse settimane. Da valutare anche le condizioni di Matteo Di Piazza e Gian Marco Distefano, oltre a Vincenzo Sarno che non ha ancora acquisito un livello di condizione ottimale. Verso il recupero, inoltre, Francesco Lodi ma anche lui attende novità sul futuro. Nana Welbeck, infine, spera di ottenere l’idoneità all’attività agonistica.

