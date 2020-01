VERSO VIRTUS FRANCAVILLA – CATANIA: Vazquez sulla via del recupero?

Archiviata la sosta, la Virtus Francavilla ha ripreso gli allenamenti per preparare il primo impegno ufficiale del nuovo anno solare con il Catania, avversario il 12 gennaio allo stadio “Giovanni Paolo II. Il centrocampista Denny Gigliotti, tra i principali protagonisti nella gara d’andata persa dai pugliesi col Catania, ha riportato un serio infortunio e sarà costretto a dare forfait come Stefano Pino e Giovanni Tchetchoua. Da valutare le condizioni fisiche dei lungodegenti Francesco Pambianchi e Allan Baclet, mentre l’ex Siracusa Federico Vazquez dovrebbe recuperare in tempo per il Catania.

