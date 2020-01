VERSO VITERBESE – CATANIA: difesa in emergenza, out Esposito e Silvestri

Domenica il Catania sarà di scena a Viterbo per la 23/a giornata del girone C di Serie C. Situazione d’emergenza per quanto concerne il reparto arretrato, in considerazione del fatto che i centrali Tommaso Silvestri e Andrea Esposito saranno indisponibili causa squalifica. Out anche Lorenzo Saporetti che ha riportato una distorsione alla caviglia. Al momento Emmanuel Mbende è l’unico centrale di ruolo a disposizione, ma potrebbe recuperare Mario Noce. Inoltre mister Lucarelli potrebbe adattare Giovanni Marchese al centro. Il Catania, comunque, sta provando a chiudere in queste ore per un centrale di difesa. Andrea Signorini (Catanzaro) è uno dei difensori principalmente seguiti, ma si valuta anche un profilo più giovane.

