VERSO VITERBESE – CATANIA: Lucarelli pronto alla trasferta laziale in assetto d’emergenza

Il Catania si appresta a raggiungere Viterbo per l’imminente gara di campionato che vedrà gli etnei opposti alla compagine laziale. Per l’occasione, mister Cristiano Lucarelli dovrà fare i conti con una retroguardia in assetto d’emergenza tra acciacchi e squalifiche. Dubbi anche nel reparto offensivo con Curiale in forse. Ciò nonostante l’allenatore livornese punterà a predisporre una squadra che vada in campo con un atteggiamento propositivo, sulla scia di quanto espresso mercoledì in casa con l’Avellino. La gara di Viterbo si annuncia particolarmente insidiosa sia per il valore dell’avversario che per lo storico pressoché deludente allo stadio “Rocchi”. Il Catania finora non ha mai vinto in casa della squadra laziale, in precedenza si contano soltanto due pareggi datati 1997 e 2000.

La Viterbese sta compiendo un percorso sin qui in linea con gli obiettivi stagionali. I gialloblu sono tra le squadre del blocco centrale della classifica con 29 punti totalizzati (frutto di otto successi e cinque pareggi). Il tecnico Antonio Calabro è solito disporre la squadra con il modulo 3-5-2, seppur con qualche variazione tattica legata all’impiego di un trequartista alle spalle delle due punte. Particolarmente proficuo lo score degli attaccanti Mamadou Tounkara e Michele Volpe, autori nel complesso di 16 delle 29 reti siglate.

