VERSO VITERBESE – CATANIA: Noce ancora out, poche le soluzioni in difesa ma anche i laziali hanno qualche problema dietro

Domenica pomeriggio il Catania affronterà la Viterbese allo stadio “Rocchi” con diversi dubbi legati al reparto arretrato. Detto di Silvestri ed Esposito assenti per squalifica, non ci sarà neanche il promettente Noce che rischia uno stop di circa un mese. L’arretramento di Biagianti, l’utilizzo del giovane Pino o l’impiego di Marchese in posizione centrale rappresentano le soluzioni alternative in questo momento. Problemi in difesa anche per la Viterbese, dopo la cessione di Atanasov al Catanzaro. Mercoledì è stato infatti adattato al centro Besea, il quale tutto sommato non è dispiaciuto. Mister Calabro proverà a recuperare Markic per superare lo stato d’emergenza in difesa.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***