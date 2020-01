VIRTUS FRANCAVILLA – CATANIA: arbitra Perenzoni, ha diretto due gare dei pugliesi

Sarà il signor Daniele Perenzoni, della sezione A.I.A. di Rovereto, l’arbitro della gara Virtus Francavilla-Catania, valevole per la 21/a giornata del girone C di Serie C ed in programma domenica 12 gennaio allo stadio “Giovanni Paolo II”. Con il direttore di gara, gli assistenti Massimo Salvalaglio (Legnano) e Riccardo Vitali (Brescia). Nessun precedente con il Catania, mentre si registrano due confronti della Virtus Francavilla: l’1-1 casalingo contro la Reggina datato 25 agosto 2019 (in questo campionato) e la vittoria per 2-1 sul campo del Pomigliano in data 18 ottobre 2015 (Serie D).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***