VITERBESE – CATANIA: info biglietti Settore Ospiti

Il Calcio Catania rende noto che i biglietti validi per l’accesso al Settore Ospiti dello stadio “Enrico Rocchi” in occasione della gara Viterbese Castrense-Catania, in programma domenica 26 gennaio alle 15.00 e valevole per la ventitreesima giornata del girone C del campionato Serie C 2019/20, saranno disponibili fino alle ore 19.00 di sabato 25 gennaio, ai sensi della normativa vigente. I tagliandi del Settore Ospiti sono in vendita al prezzo di € 10 + diritti di prevendita; per l’acquisto degli stessi e per l’accesso al Settore è necessario esibire il documento di riconoscimento.

Online: https://www.boxol.it/it/event/viterbese-castrense-vs-bari-stadio-comunale-enrico-rocchi-viterbo/297102

Canali di distribuzione: rivendite autorizzate GO2

A Catania: Box Office, Via Giacomo Leopardi 95 – Tel. 095/7225340

